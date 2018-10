Un barbat din Dorna Arini s-a spanzurat dupa ce a divortat de sotie

Un barbat de 38 de ani, din comuna Dorna Arini, s-a spanzurat in casa dupa ce s-a despartit de sotie. Dupa divort, femeia a plecat impreuna cu cei doi copii in Germania.

Trupul neinsufletit al barbatului a fost gasit de tatal acestuia. Barbatul locuia impreuna cu parintii sai in comuna Dorna Arini. Acesta suferea de boli psihice, find internat de mai multe ori la Spitalul de Psihiatrie Campulung Moldovenesc. Joi seara, in jurul orei 19.00, cand tatal acestuia a ajuns acasa l-a gasit pe fiul sau spanzurat, intr-un hol al locuintei.

La fata locului a fost chemat un echipaj medical. Barbatul nu a putut fi salvat, cadrele medicale declarand decesul acestuia.

Potrivit rudelor, in urma cu o luna de zile barbatul a divortat de sotia sa, aceasta plecand cu cei doi copii minori pe care ii au impreuna in Germania.