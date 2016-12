Barbat din Dorna Candrenilor, ranit grav dupa ce coliba in care locuia pe malul raului Dorna a luat foc

Acesta a suferit arsuri de gradele II si III pe ambele maini, fata si cai respiratorii superioare, regiune lombara stanga, fesa stanga si picior stang.

Un barbat de 33 de ani, din comuna Dorna Candrenilor, a ajuns la Spitalul Municipal Vatra Dornei cu arsuri de gradele II si III, dupa ce coliba in care locuia a luat foc. Barbatul nu are locuinta si statea intr-o coliba improvizata din scandura, cartoane si folie de polietilena pe malul raului Dorna, in apropierea locului numit Haju, din comuna Dorna Candrenilor. In dupa amiaza zilei de miercuri, acesta a consumat bauturi alcoolice si, fiind in stare de ebrietate, s-a culcat in coliba, insa inainte de aceasta a fumat si si-a aprins un foc pentru a se incalzi, iar in jurul orei 17.50 s-a trezit cuprins de flacari. Barbatul a cerut ajutorul rudelor. Acestea au solicitat ambulanta, care l-a transportat pe ranit la Spitalul Vatra Dornei, unde a fost diagnosticat cu de arsuri de gradele II si III pe ambele maini, fata si cai respiratorii superioare, regiune lombara stanga, fesa stanga si picior stang.