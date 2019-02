Un barbat din Dornesti urmarit international pentru lipsire de libertate si santaj, prins de autoritatile engleze

Un barbat de 34 de ani, din comuna Dornesti, urmarit international pentru savarirea infractiunilor de lipsire de libertate si santaj, a fost prins de autoritarile engleze.

Vineri dimineata, Mihai Gradinariu a fost depus in arestul IPJ Suceava. Fata de barbat, Curtea de Apel Suceava a emis mandatul de arestare preventiva din luna octombrie 2018. Dorneanul este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, lipsirea de libertate in mod illegal si santaj. Mihai Gradinariu a fost predat de autoritatile engleze, in cursul zilei de joi, in baza unui mandat european de arestare.