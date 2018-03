Un barbat din Dragoiesti a fost gasit mort pe marginea drumului

Un barbat de 65 de ani din comuna Dragoiesti a fost gasit decedat pe marginea drumului, in apropierea locuintei sale. Descoperirea macabra fost facuta marti dimineata, de un trecator. Cu o zi inainte, barbatul de 65 de ani ar fi consumat bauturi alcoolice, pana in jurul orei 22.00, la barurile de pe raza localitatii. Cel mai probabil, acesta a cazut in drum, in timp ce mergea spre casa, luni noapte, fiind gasit decedat abia a doua zi dimineata. Barbatul nu a mai putut sa se ridice si a stat in frig peste noapte. La fata locului au ajuns politistii. In urma investigatiilor efectuate, s-a constatat ca acesta nu prezenta urme de violenta pe corp. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga Spitalului Orasenesc Gura Humorului in vederea efectuarii necropsiei si stabilirea cu exactitate a cauzei mortii.