Un barbat din Dragoiesti a murit in plina strada, in timp ce se intorcea de la un parastas

Un barbat de 34 de ani din comuna Dragoiesti a murit in plina strada, in timp ce se intorcea de la un parastas. Acesta a fost gasit cazut la pamant, pe marginea drumului. Duminica barbatul a mers pe raza localitatii de domiciliu la un parastas, unde a consumat bauturi alcoolice. In jurul orei 17.00, in timp ce se deplasa spre domiciliu, in dreptul unei locuinte i s-a facut rau si a cazut la pamant, fiind gasit de un consatean, care a solicitat interventia Ambulantei. La fata locului a ajuns un echipaj medical care nu a mai putut face nimic pentru barbat, constatand decesul. De asemenea, la fata locului au ajuns politistii care au facut cercetari. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga Spitalului Orasenesc Gura Humorului, pentru efectuarea necropsiei si stabilirea cauzei decesului. In cauza s-a intocmit dosar penal privind infractiunea de ucidere din culpa.