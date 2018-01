Un barbat din Dumbraveni a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut de la balconul casei

Un barbat in varsta de 50 de ani, din comuna Dumbraveni, a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut de la balconul locuintei sale, de la o inaltime de trei metri. Barbatul a cazut din cauza ca podeaua placata cu gresie a balconului era acoperita cu gheata. Acesta a incercat, joi, cu o lopata sa inlature gheata cand, la un moment dat, lopata pe care o folosea s-a rupt. Barbatul a alunecat, s-a dezechilibrat si a cazut cu picioarele pe o fantana, si cu capul pe sol. In urma cazaturii barbatul a suferit mai multe leziuni, motiv pentru care la fata locului a fost soliticata prezenta echipajului SMURD. Victima a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava unde a fost diagnosticata cu traumatism cranio cerebral acut sever, traumatism coloana cervicala, contuzie toraco abdominala, contuzie gamba.