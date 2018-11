Un barbat din Falticeni a ajuns in coma la spital dupa ce a cazut de pe o scara

Un barbat de 57 de ani, din municipiul Falticeni, a ajuns in coma la spital dupa ce a cazut de pe o scara. Joi dimineata, acesta a plecat sa lucreze in constructii impreuna cu o echipa de muncitori, nefiind angajat la nici o societate. In jurul orei 16.00, cand a revenit la domiciliu, barbatul a acuzat dureri la o mana si la nivelul capului, spunand ca a cazut de pe o scara. La scurt timp, acesta a inceput sa se simta din ce in ce mai rau, asa ca rudele lui au sunat la 112 si au solicitat prezenta unui echipaj medical. Victima a fost transportata la Spitalul Municipal Falticeni apoi a fost transferata la Spitalul Judetean Suceava, unde a fost diagnosticata cu traumatism cranio cerebral, coma gradul III. In urma discutiilor purtate cu rudele barbatului nu s-a putut stabili locul producerii accidentului si nu au putut fi identificate persoanele care se aflau cu acesta in acel moment. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de vatamare coporala din culpa.