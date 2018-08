Un barbat din Falticeni a ajuns in soc hipotermic la spital, dupa ce a zacut timp de doua zile intr-un beci

Un barbat de 61 de ani, din municipiul Falticeni, a ajuns in soc hipotermic la spital, dupa ce a zacut timp de doua zile intr-un beci. Acesta lucreaza de aproximativ 20 de ani ca zilier pentru M.T, din comuna Radaseni, fiind cunoscut ca un mare consumator de bauturi alcoolice. Marti seara, M.T. a sunat la 112 si a anuntat ca G.N. este cazut in beci de doua zile. La fata locului au ajuns politistii dar si un echipaj SMURD. G.N a fost preluat de echipajul medical si trasportat la Spitalul Municipal Falticeni. Totodata la fata locului a fost identificat si apelantul, intr-o starea avansata de ebrietate, acesta refuzand sa dea detalii cu privire la imprejurarile in care barbatul de 61 de ani a ajuns in beciul locuintei sale. Acesta a refuzat si sa se legitimeze. Politistii s-au deplasat la spital pentru audierea victimei, insa aceasta a fost incoerenta in declaratii. G.N. a ramas internat in unicatea medicala, fiind diagnosticat cu policontuzii si hipotermie. Politistii fac verificari in acest caz pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut incidentul.