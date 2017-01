Soferul a fost oprit in trafic pe raza comunei Cornu Luncii.

Un barbat din Falticeni a fost prins la volan cu o alcoolemie de 0,65 mg/l alcoool pur in aerul expirat. Joi, ora 03.45, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Falticeni, a oprit pentru control pe DJ 209A, la intersectia cu DN 2E, pe raza comunei Cornu Luncii, autoturismul condus de un barbat de 48 de ani, din municipiul Falticeni. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,65 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.