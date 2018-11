Un barbat din Fantanele a ajuns la spital dupa ce hainele i-au luat foc de la o tigara

A vrut sa-si aprinda o tigara dar a ajuns la spital cu arsuri. Este vorba despre un barbat de 59 de ani, din satul Banesti, comuna Fantanele. Acesta locuieste impreuna cu fiul sau. In cursul zilei de joi, barbatul, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, a iesit in gradina din spatele casei, dorind sa fumeze o tigara. Din cauza neatentiei si a faptului ca prezinta deficiente de vedere, acesta si-a scapat chibritul aprins pe imbracaminte, care a inceput sa arda cu flacara deschisa. Auzind strigatele tatalui sau, fiul acestuia a luat o patura cu care a stins flacarile, acordandu-i totodata primul ajutor.

Rudele victimei au sunat la 112 si au solicitat interventia unui echipaj medical.

La fata locului, s-a deplasat un echipaj de ambulanta, care l-a preluat si transportat pe barbat la Spitalul Judetean Suceava, in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Acesta a fost diagnosticat cu arsura gradul II-III, pe aproximativ 25 la suta din suprafata corporala. Barbatul a ramas internat in unitatea medicala.