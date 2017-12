Un barbat din Fantanele a fost gasit spanzurat intr-o anexa a locuintei

In luna martie, barbatul a incercat sa se sinucida de doua ori in aceeasi zi.

Un barbat de 48 de ani din satul Stamate, comuna Fantanele, a fost gasit, vineri dupa-amiaza, spanzurat intr-o anexa a locuintei. Descoperirea macabra a fost facuta de sotia barbatului. Aceasta s-a intors la domiciliul comun si l-a gasit pe sotul sau, spanzurat in sura, de o grinda, cu o curea de cauciuc. Femeia a cerut ajutorul unui vecin, care a efectuat manevre de resuscitare. La fata locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanta Suceava care nu a mai putut face nimic pentru barbat, constatand decesul. In luna martie, barbatul a incercat sa se sinucida de doua ori in aceeasi zi. Acesta avea neintelegeri cu sotia si femeia obtinuse un ordin de protectie impotiva lui, desi cei doi locuiau impreuna. Atunci, femeia l-a surprins pe barbat intr-o anexa a gospodariei in timp ce incerca sa se spanzure si i-a luat franghia, incercand sa il convinga sa renunte la gestul extrem. Barbatul s-a urcat in masina sa si i-a spus sotiei ca merge in padure sa se spanzure. Femeia a sunat imediat la 112 si a cerut ajutor. Politistii au pornit cautari in zona padurii celei mai apropiate dintre comunele Veresti si Fantanele, respectiv padurea "Manghiuc", si pe o latura a padurii a fost identificata masina barbatului. In interiorul padurii, la circa 800 metri distanta de autovehicul, intr-un desis pe sol, a fost identificat barbatul. Acesta a fost dus la spital, in vederea internarii la Sectia de Psihiatrie Burdujeni, insa a declarat ca nu sufera de boli psihice si a refuzat in scris internarea.