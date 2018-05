Un barbat din Fantanele a murit dupa ce s-a inecat in raul Siret in timp ce incerca sa il traverseze cu o caruta

Un barbat a murit inecat in timp ce incerca sa traverseze raul Siret cu o caruta. Marti dimineata, un padurar din cadrul Ocolului Silvic Dolhasca a observat o persoana in albia raului Siret pe raza satului Slobozia, comuna Fantanele. Acesta a sunat la 112. La fata locului au ajuns politistii dar si pompierii din cadrul I.S.U. Suceava. Politistii au stabilit ca, luni dupa amiaza, un barbat de 58 de ani, din comuna Fantanele, s-a deplasat cu un adelaj hipo la o stana amplasata pe malul stang al raului Siret, pe teritoriul administrativ al comunei Vorona, judetul Botosani, traversand raul Siret. La intoarcere, in jurul orei 19.00, acesta a incercat sa traverseze raul, moment in care atelajul hipo a fost luat de curenti. Marti, in jurul orei 10.00, padurarul care raspunde de luncile raului Siret din acea zona, in timp ce se afla in control, a observat cadavrul acestuia in mijlocul albiei, pe o duna de pietris. Pompierii au scos cadavrul din apa. La distanta de 200 metri fata de locul unde a fost identificat acesta, in amonte, a fost identificat si atelajul hipo cu tot cu cal. In urma examinarii cadavrului nu au fost identificate urme vizibile de violenta. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzei mortii.