Un barbat din Fantanele a vrut sa se sinucida de doua ori in aceeasi zi

Un barbat in varsta de 47 de ani, din comuna Fantanele, a vrut sa se sinucida de doua ori in aceeasi zi. Acesta are neintelegeri cu sotia si femeia a obtinut recent un ordin de protectie impotriva lui, desi cei doi locuiesc impreuna. Marti, femeia l-a surprins pe sot intr-o anexa a gospodariei in timp ce incerca sa se spanzure si i-a luat acestuia franghia, incercand sa il convinga sa renunte la gestul extrem. Barbatul s-a urcat in masina sa si i-a spus sotiei ca merge in padure sa se spanzure. Femeia a sunat imediat la 112 si a cerut ajutor. Politistii au pornit cautari in zona padurii celei mai apropiate dintre comunele Veresti si Fantanele, respectiv padurea "Manghiuc", si pe o latura a padurii a fost identificata masina barbatului. In interiorul padurii, la circa 800 metri distanta de autovehicul, intr-un desis pe sol, a fost identificat barbatul. Acesta a fost dus la spital, in vederea internarii la Sectia de Psihiatrie Burdujeni, insa a declarat ca nu sufera de boli psihice si a refuzat in scris internarea.