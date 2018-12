Socant. Un barbat de 49 de ani, din comuna Forasti, a fost gasit spanzurat. Barbatul si-a pus capat zilelor intr-o magazie din gospodarie. Apropiatii povestesc ca in ultima perioada acesta se certa cu sotia lui, banuind ca femeia il inseala. Mai mult in urma cu cateva zile acesta i-a spus sotiei ca isi va pune capat zilelor. Joi a fost gasit mort. Trupul neinsufletit al acestuia a fost trasnsportat la morga in vederea afectuarii necropsiei.