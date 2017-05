Un barbat din Frasin a fost retinut dupa ce a injurat si amenintat un politist

Individul a fost imobilizat si incatusat de politisti.

Un barbat din Frasin a fost retinut dupa ce a injurat si amenintat pe politist. Marti, in jurul orei 17.00, politistii Politiei orasului Frasin, au fost anuntati de casiera unei agentii de pariuri din localitate despre faptul ca o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice a distrus un monitor si provoaca scandal in incinta localului. Un echipaj de politie a ajuns la fata locului si l-a identificat pe scandalagiu, un localnic de 30 de ani, care consuma bauturi alcoolice, pe terasa localului. In momentul in care oamenii legii s-au apropiat de el, acesta a devenit violent si a inceput sa-l ameninte pe unul dintre agentii de politie. Pentru ca barbatul era foarte agresiv si era insotit de mai multe persoane, politistii au solicitat intariri. La fata locului au mai ajuns doi politisti. Acestia s-au apropiat de individ pentru a-l conduce la sediul politiei. Barbatul a devenit recalcitrant si a continuat sa-l ameninte pe agentul de politie, spunandu-i ca l-a cercetat intr-un dosar penal si ca nu este multumit de solutia data. Oamenii legii l-au imobilizat si incatusat pe individ. Scandalagiul a fost retinut pentru 24 de ore si a fost introdus in arestul IPJ Suceava. Miercuri, a fost prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.