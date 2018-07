Un barbat din Frasin s-a urcat mort de beat la volan si a acrosat un autoturism oprit pe marginea drumului

Barbatul de 43 de ani avea o alcoolemie de 1,53 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un barbat in varsta de 43 de ani, din orasul Frasin, s-a urcat mort de beat la volan si a provocat un accident. Evenimentul rutier a avut loc sambata pe raza orasului Frasin. In timp ce se afla in autoturismul oprit in afara partii carosabile, pe partea dreapta a DJ 177A, o femeie de 38 de ani din comuna Stulpicani a fost acrosata de un alt autoturism, al carui conducator auto nu a oprit si a plecat de fata locului, accidentul fiind soldat doar cu pagube materiale. In urma masurilor intreprinse de politisti, a fost identificat autoturismul implicat in eveniment si conducatorul acestuia. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru femeia de 38 de ani si de 1,53 mg/l alcool pur in aerul expirat, pentru barbatul de 43 de ani, caruia, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.