Un barbat din Fratautii Noi a fost arestat dupa ce a incendiat o autoutilitara plina cu tigari de contrabanda VIDEO

In autoutilitara erau aproximativ 20.000 de pachete cu tigari.

Un barbat din Fratautii Noi a fost arestat dupa ce a incendiat o autoutilitara plina cu tigari de contrabanda. Politistii de frontiera din cadrul S.T.P.F. Suceava, in cooperare cu lucratori din cadrul S.P.F.Vicovu de Sus, au desfasurat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate.Astfel, pe timpul executarii unei misiuni specifice, au observat o carare facuta din mai multe urme de pasi, dinspre granita pana la un imobil din localitatea de frontiera Fratautii Noi. Ajunsi la imobilul respectiv, politistii de frontiera au vazut in curtea acestuia o autoutilitara, in remorca careia erau mai multe colete cu tigari. Proprietarul imobilului, Stefan B., in varsta de 36 de ani, nu a permis accesul politistilor de frontiera in curtea locuintei. Mai mult decat atat, acesta a incendiat tigarile din camioneta, fiind ajutat de vecinul sau Adrian B., in varsta de 31 de ani. In baza mandatelor obtinute de la Parchetul de pe langa Judecatoria Radauti, politistii de frontiera au efectuat perchezitii la imobilele celor doua persoane, ocazie cu care in autoutilitara respectiva a fost descoperit un numar insemnat de pachete de tigari distruse si incendiate, de provenienta ucraineana.Autoutilitara si tigarile ramase au fost transportate la sediul S.T.P.F. Suceava in vederea continuarii cercetarilor, rezultand cantitatea de 3.179 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de 37.200 lei. Din verificarile efectuate s-a stabilit faptul ca in autoutilitara s-au aflat initial aproximativ 20.000 de pachete cu tigari, majoritatea dintre ele fiind distruse in urma incendiului. In cauza, fata de cele doua persoane se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de: trecere frauduloasa a frontierei de stat, contrabanda in forma agravanta, obstructionarea justitiei si sustragerea sau distrugerea de probe ori de inscrisuri, verificarile fiind continuate de sub directa coordonare a procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti in vederea luarii masurilor legale ce se impun. Fata de Stefan B., judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Radauti a admis propunerea procurorului de caz, fiind dispusa masura arestarii preventive pentru 30 de zile.