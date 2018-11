Un barbat din Fratautii Noi a fost prins rupt de beat la volan

Individul a fost urmarit si blocat in trafic de politisti.

Un barbat de 41 de ani, din comuna Fratautii Noi, a fost prins de politisti rupt de beat la volan. Acesta a refuzat sa opreasca la semnalele echipajului de Politie, vehiculul acestuia fiind urmarit si blocat in trafic.

Sambata, politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti au efectuat semnalul regulamentar de oprire unei autoutilitare, pe raza comunei Fratautii Noi. Conducatorul autovehiculului respectiv a schimbat brusc directia de mers spre dreapta, pe un drum comunal, fiind blocat de politisti dupa aproximativ 500 metri.

Barbatul a fost verificat in bazele de date si s-a constatat faptul ca nu figureaza ca fiind posesor de permis de conducere. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,55 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Municipal Radauti. La spital acesta a refuzat sa se supuna recoltarii de probe biologice. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice".