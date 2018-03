Un barbat din Fratautii Noi a fost transportat in coma si cu hipotermie la spital, dupa ce a fost gasit aproape inghetat in casa

Incident socant, demn de lunile geroase de iarna si nu de luna martie. Un barbat de 52 de ani, din comuna Fratautii Noi, a fost transportat in coma si cu hipotermie la spital, dupa ce a fost gasit aproape inghetat in casa. Un vecin a fost cel care l-a gasit si a sunat la 112. Un echipaj SMURD l-a transportat pe barbat la Sectia de Primire Urgente de la Spitalul Municipal Radauti. La unitatea medicala, acesta a fost diagnosticat cu hipotermie, coma profunda, stop cardio- respirator, efectuandu-se pacientului manevre de resuscitare. Potrivit vecinilor, barbatul locuieste singur, este consumator de bauturi alcoolice iar incaperea in care a fost gasit era neincalzita, in conditiile in care temperaturile exterioare au scazut sub -10 grade Celsius. Nu se stie cat a zacut acesta in frig, insa medicii spun ca starea lui este foarte grava. Barbatul se afla continuare la Terapie Intensiva.