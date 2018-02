Un barbat din Fratautii Noi a inghitit un pumn de pastile dupa o cearta cu sotia

Barbatul a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava.

Un barbat de 43 de ani, din comuna Fratautii Noi, a ajuns la spital dupa ce a inghitit un pumn de pastile. Marti, in jurul orei 13.00, in timp ce barbatul se afla acasa, fiind sub influenta bautirilor alcoolice, a inceput sa-i vorbeasca urat sotiei. Satula de certuri, femeia a parasit locuinta. Dupa aproximativ trei ore, aceasta s-a intors acasa si sotul i-a spus sa solicite sprijinul unei ambulante deoarece a inghitit o cantitate mare de pastile. Femeia a gasit pe masa din bucatarie cinci tablete de Izoniazida. La fata locului a ajuns o ambulanta care l-a transportat pe barbat la Spitalul Municipal Radauti de unde a fost transferat la Spitalul Judetean Suceava. Barbatul a ramas internat in unitatea medicala.