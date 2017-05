Barbatul a fost oprit pentru control pe DJ 176 din comuna Vama.

Un barbat din Frumosu a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce s-a urcat la volan cu permisul suspendat. Acesta mai era cercetat in alte doua cauze penale.Miercuri, ora 14.00, o patrula din cadrul Sectiei 14 Politie Rurala Vama a oprit pentru control pe DJ 176 din comuna Vama, autoturismul condus de un barbat de 69 de ani, din comuna Frumosu. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul are permisul de conducere suspendat pentru infractiuni la regimul rutier. Intrucat barbatul mai era cercetat in alte doua cauze penale pentru infractiuni la regimul circulatiei rutiere, politistii au dispus masura retinerii pentru 24 de ore a suspectului, care a fost incarcerat in arestul I.P.J. Suceava. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat", ce va fi solutionat procedural.