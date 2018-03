Un barbat din Gulia a murit dupa ce a cazut in gol in fantana pe care o curata

Un barbat de 41 de ani din satul Gulia a murit dupa ce a cazut in gol in fantana pe care o curata. Marti dupa-amiaza, barbatul si-a improvizat un ham de sustinere din sfoara de la galeata fantanii, pe care l-a infasurat in jurul toracelui si a coborat singur in fantana. In timp ce cobora sprijinindu-se de zidul de piatra acesta s-a dezechilibrat, sau a alunecat si a cazut in gol, lovindu-se cu toracele de zidul fantanii. Vecinii au fost cei care l-au scos pe barbat din fantana, dar acesta nu mai prezenta semne vitale. La fata locului au ajuns un echipaj SMURD si o ambulanta, personalul medical efectuand manevre de resuscitare care au ramas fara rezultat. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga Spitalului Municipal Falticeni pentru efectuarea necropsiei si stabilirea cauzei decesului. Rudele barbatului spun ca acesta a consumat bauturi alcoolice inainte de a cobora in fantana si ca suferea de epilepsie.