Un barbat din Hantesti a ajuns la spital dupa ce a fost luat in coarne de un taur

Un barbat de 62 de ani, din comuna Hantesti, a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de un taur. Duminica, in jurul orei 18.30, barbatul s-a deplasat pe imas din localitatea pentru a lua animalele de la pasunat. Printre bovine se afla si un taur, iar in momentul in care acesta s-a apropiat sa scoata priponul, animalul l-a impuns in zona toracica. Ranitul a sunat la 112 si a cerut ajutor. Acesta a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava unde a fost diagnosticat cu politraumatism, traumatism toracic, pneumotorax stang. Barbatul a ramas internat in unitatea medicala, in Sectia de Chirurgie.