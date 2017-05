Barbatul a pierdut controlul asupra directiei de mers, a lovit cu roata balustrada de protectie amplasata in partea dreapta a drumului si a cazut pe carosabil, suferind leziuni la nivelul capului.

Un barbat din Horodnic de Jos a murit dupa ce a cazut cu bicicleta. Joi, in jurul orei 20.50, in timp ce se deplasa cu bicicleta pe DC 46, din comuna Horodnic de Jos, un localnic de 61 de ani, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a lovit cu roata balustrada de protectie amplasata in partea dreapta a drumului public si a cazut pe carosabil, suferind leziuni la nivelul capului. Din accident, a rezultat ranirea grava a biciclistului, care, din cauza starii de sanatate, nu a putut fi testat cu aparatul alcooltest. Barbatul a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava, unde, din cauza leziunilor suferite, in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 00.15, a decedat. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.