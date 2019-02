Un barbat din Horodnic de Sus a fost retinut. Conducea beat, fara permis si cu numere false

Un barbat de 54 de ani, din localitatea Horodnic de Sus, a fost retinut pentru 24 de ore pentru infractiuni la regimul rutier. Sambata noapte, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, fiind in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza comunei Horodnic de Jos, a oprit pentru control un autoturism care circula pe DC 46B pe directia de deplasare DC 46 - Catun Calugarita.

La volan a fost identifict barbatul de 54 de ani, iar pe scaunul din dreapta fata, in calitate de pasager, a fost identificat si legitimat un alt barbat de 33 ani, din aceeasi localitate.

In continuare au fost efectuate verificari privind dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, rezultand ca soferul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto.

Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul testului fiind de 0,70 mg/l alcool pur in aerul expirat.

S-au efectuat verificari in bazele de date ale Politiei Romane stabilindu-se ca numerele de inmatriculare aplicate pe autoturism apartin unui alt vehicul. In continuare, conducatorul auto a fost condus la Spitalul Municipal Radauti, unde cu consimtamantul sau, i s-au recoltat doua mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.

Prin ordonanta emisa de politisti, s-a dispus retinerea barbatului de 54 de ani pentru o perioada de 24 de ore, pentru savarsirea infractiunilor de "conducerea unui vehicul cu numar fals de inmatriculare", "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante". Suspectul a fost introdus in arestul IPJ Suceava.