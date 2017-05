Un barbat din Liteni a scos hainele in curte si le-a incendiat, dupa o cearta cu parintii. Flacarile s-au extins la mai multe bunuri din gospodarie

Individul de 53 de ani a fost retinut pentru 24 de ore.

Politia orasului Liteni a fost sesizata prin "S.N.U.A.U. 112" despre faptul ca, un localnic de 53 de ani, a incendiat cu intentie diverse bunuri de la locuinta tatalui sau de 80 de ani, din aceeasi localitate. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, miercuri, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, barbatul ce este divortat si locuieste la parintii sai, a provocat scandal in familie, ocazie cu care, si-a luat o parte din hainele personale, le-a dus in gradina si le-a incendiat, incendiul extinzandu-se la gramezile de lemne si porumb din apropiere.In urma interventiei populatiei si a pompierilor civili din cadrul Primariei orasului Liteni, incendiul a fost stins, nefiind inregistrate victime, ci doar distrugerea unei portiuni de gard si partial a unei gramezi de lemne, prejudiciul fiind de aproximativ 400 lei. Barbatul a fost imobilizat de politisti si condus la sediul de politie pentru cercetari. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de distrugere, barbatul de 53 de ani fiind retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava.