Un barbat din Manastirea Humorului a murit dupa ce o caruta incarcata cu lemne a trecut peste el

Un barbat de 58 de ani din Manastirea Humorului a murit dupa ce o caruta incarcata cu lemne a trecut peste el. Acesta a plecat vineri impreuna cu un vecin sa adune lemne de foc din padurea din zona Cantonului Silvic Chilia. Dupa ce au incarcat atelajele cu lemne de foc cei doi au plecat spre casa. La un moment dat, vecinul care se deplasa cu caruta in fata a auzit strigatele barbatului de 58 de ani. Cand s-a intors, l-a gasit pe acesta, trantit la pamant, tipand ca a fost calcat de caruta. Ranitul a fost transportat cu caruta de vecinul sau pe drumul forestier pana la drumul public, unde a fost predat ambulantei, care l-a transportat la Spitalul Orasenesc Gura Humorului. Medicii au decis transferul barbatului la Spitalul Judetean Suceava, dar pe drum acesta a suferit un soc, motiv pentru care ambulanta a revenit la spitalul din Gura Humorului. Medicii au inceput manevrele de resuscitare, dar din nefericire barbatul nu a mai putut fi salvat. In acest caz au fost sesizati politistii care au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de ucidere din culpa.