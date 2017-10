Politistii au facut perchezitii la domiciliul acestuia.

Un barbat din Maramures a fost arestat pentru braconaj. Politistii au facut perchezitii la domiciliul acestuia de unde au ridicat mai multa carne de vanat. In urma continuarii cercetarilor in cauza privind infractiunea de braconaj comisa in noaptea de 23 spre 24 august pe raza comunei Carlibaba, politisti din cadrul Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase si ai Politiei municipiului Vatra Dornei, sprijiniti de luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale Suceava, au pus in executare autorizatia de perchezitie emisa de Judecatoria Vatra Dornei, la domiciliul unui suspect de 41 de ani, din judetul Maramures. In data de 24 august, doi cerbi impuscati au fost gasiti intr-un autoturism de teren, inmatriculat in Bulgaria si abandonat pe un drum forestier. Este vorba despre doua exemplare de cerbi masculi, de 1 - 2 ani, de cate cel putin 100 de kilograme fiecare. Personalul silvic a alertat politia, fiind retinut un suspect, un barbat de 41 de ani, din judetul Maramures. Individul este recidivist, condamnat in trecut la cinci ani de inchisoare, tot pentru braconaj. In data de 10 octombrie, in urma perchezitiei la domiciliulul acestuia, oamenii legii au identificat carne de vanat, ce a fost ridicata in vederea continuarii cercetarilor. In urma intregului probatoriul administrat, individul a fost retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava. Ulterior, barbatul a fost prezentat Judecatoriei Vatra Dornei care a admis propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Vatra Dornei si a dispus arestarea preventiva a inculpatului de 41 de ani, din orasul Borsa, judetul Maramures, pentru o perioada de 30 de zile. Cel in cauza a fost introdus in arestul IPJ Suceava.