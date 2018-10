Un barbat din Marginea condamnat la inchisoare, incarcerat in penitenciar

Un barbat din comuna Marginea a fost incarcerat in Penitenciarul Botosani. Luni, in jurul orei 19.30, Sectia 3 Politie Rurala Marginea a primit spre aplicare, mandatul de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Radauti, fata de barbatul de 38 de ani, condamnat la 1 an si 2 luni inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu permisul de conducere anulat". Barbatul a fost identificat de politisti pe raza localitatii de domiciliu, fiind retinut escortat si incarcerat in Penitenciarul Botosani.