Un barbat din Milisauti si-a reclamat fosta sotia ca i-a furat din casa 3.000 de euro si mai multe bunuri

Un barbat din Milisauti si-a reclamat fosta sotie ca i-a furat din casa 3.000 de euro si mai multe bunuri. Vineri, politistii din cadrul Politiei Orasului Milisauti au fost sesizati prin SNUAU 112, de catre un barbat de 51 de ani, din orasul Milisauti, despre faptul ca fosta lui sotie, de 44 de ani, din aceeasi localitate, a intrat in locuinta, pe usa de acces din spatele casei, de unde a furat mai multe bunuri. In urma cercetarilor s-a stabilit ca barbatul a fost plecat in cursa, deoarece detine bus personal transport persoane, la Cluj din data de 30 ianuarie si s-a intors la domiciliu in data de 2 februarie, ora 04.00, cand a constatat lipsa mai multor bunuri in valoare de 3.700 de lei si a sumei de 3.000 de euro. Usa de la intrarea in locuinta nu a fost fortata, nu existau urme de efractie. Barbatul a declarat ca a fost casatorit cu femeia circa 22 de ani, dupa care au divortat in vara anului 2017, aceasta mutandu-se la parintii ei, impreuna cu cei doi copii pe care acestia ii au, iar partajul bunurilor nu a fost efectuat. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de furt.