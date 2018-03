Un barbat din Mitocu Dragomirnei a ajuns in coma la spital dupa ce a incercat sa se sinucida cu medicamente

Un barbat de 36 de ani, din comuna Mitocu Dragomirnei, a ajuns in coma la spital dupa ce a incercat sa se sinucida cu medicamente. Acesta locuieste in casa unor prieteni, care sunt plecati la munca in Italia. Marti noapte, barbatul i-a transmis unui prieten printr-un mesaj ca a ingerat mai multe medicamente cu intentia de a se sinucide. Cand a vazut mesajul, barbatul de 58 de ani, si-a sunat imediat amicul, insa acesta nu a raspuns. Totodata, s-a deplasat la locuinta unde locuia barbatul pentru a vedea ce se intampla. Pentru ca nu a putut intra in locuinta, barbatul de 58 de ani a sunat la 112. La fata locului au ajuns politistii, usa locuintei fiind inchisa pe interior. S-a procedat la fortarea unei ferestre, reusindu-se patrunderea in locuinta. Barbatul a fost gasit pe un pat inconstient, iar pe podea se aflau mai multe tablete de medicamente, fara comprimate. Barbatul a fost transportat la UPU Suceava unde a fost diagnosticat cu intoxicatie voluntara medicamentoasa, coma gr. I-II. Barbatul lucra ca zilier in domeniul constructiilor, in municipiul Suceava.