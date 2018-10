Un barbat din Mitocu Dragomirnei a plecat la cules bureti. Ce surpriza l-a asteptat cand s-a intors acasa

Cat el era la cules de bureti, iubita l-a parasit si a luat si lucruri din casa.

Un barbat de 35 de ani, din comuna Mitocu Dragomirnei, a avut parte de o surpriza neplacuta cand s-a intors acasa de la cules bureti. Acesta a ramas fara mai multe bunuri din locuinta. Barbatul a sunat la 112 si a anuntat cele intamplate, declarand ca iubita lui este autoarea furtului. Acesta si femeia de 45 de ani, din comuna Mitocu Dragomirnei, au locuit impreuna timp de aproximativ un an de zile. Miercuri, barbatul a plecat plecat la cules ciuperci in zona orasului Campulung Moldovenesc, lasand-o la domiciliu pe cocubina sa. Femeia, dupa plecarea barbatului, a luat din casa articole vestimentare barbatesti, doua paturi si doua covoare de dimensiuni mici si s-a deplasat in comuna Arbore. Pentru a nu putea fi contactata femeia si-a inchis telefonul. Joi seara, barbatul s-a intors acasa si, vazand ca ii lipsesc mai multe bunuri, a sunat la 112. Politistii fac cercetari in acest caz sub aspectul savarsirii infractiunii de furt.