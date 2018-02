Individul de 41 de ani avea o alcoolemie de 0,63mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un barbat din Moara a fost retinut de politisti dupa ce s-a urcat la volan beat si fara permis. Joi, ora 13.30, Politia municipiului Falticeni a fost sesizata despre faptul ca, pe strada Plutonier Ghinita din localitate, a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale, insa, unul din conducatorii auto este sub influenta bauturilor alcoolice. Politistii deplasati la fata locului, au identificat autoturismul condus de un barbat de 41 de ani din comuna Moara, rasturnat intr-un sant in afara partii carosabile si un autovehicul care prezenta avarii in partea laterala. Intrucat emana halena alcoolica, barbatul de 41 de ani a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,63 mg/l alcool, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Totodata, in urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au stabilit faptul ca acesta nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto.Politistii au intocmit in cauza dosar penal. Barbatul de 41 de ani a fost retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, urmand ca, la vineri, sa fie prezentat la Parchetul de pe langa Judecatoria Falticeni pentru stabilirea unor masuri preventive.