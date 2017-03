Un barbat din Moldovita a fost amendat de Politie si Garda Forestiera pentru trasport ilegal de lemn

Un barbat din Moldovita a fost amendat de Politie si Garda Forestiera din cauza ca transporta lemn fara documente insotitoare. Miercuri, in jurul orelor 10.50, un echipaj format din politisti ai Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava si specialisti ai Garzii Forestiere Suceava, a oprit pentru control pe DC 32B din comuna Moldovita, autocamionul cu remorca, condus de un localnic de 43 de ani, care transporta material lemnos.In urma verificarii documentelor prezentate de conducatorul auto, echipa de control a constatat faptul ca, materialul lemnos inscris in cele doua avize de insotire, nu corespunde din punct de vedere al volumului, cu cantitatea transportata, motiv pentru care, s-a procedat la inventariere, rezultatul fiind acela ca, barbatul transporta 47,07 m.c. lemn rotund de esenta molid, cu 11,662 m.c. mai mult decat cel inscris in avizele de insotire prezentate pentru control. Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 3.000 lei iar diferenta de material lemnos in volum, de 11,662 m.c. a fost confiscata si predata in custodie Ocolului Silvic Moldovita.