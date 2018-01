Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de ucidere din culpa, cercetarile fiind continuate de Compartimentului Rutier din cadrul Politiei Orasului Gura Humorului, cauza urmand a fi solutionata procedural.

Un barbat din Paltinoasa a fost accidentat mortal de un autocar. Vineri, in jurul orei 20.00, un barbat de 51 ani din comuna Fantana Mare, in timp ce conducea un autocar pe DN 17, in apropierea intersectiei cu DJ 177C, a acrosat un pieton de 47 ani din comuna Paltinoasa, care s-a angajat in traversarea strazii, dinspre stanga spre dreapta, prin loc nepermis si fara sa se asigure corespunzator, dupa trecerea unei coloane de autovehicule din sens opus, deplasandu-se pe langa bicicleta. Biciclistul nu era echipat corespunzator cu vesta fluorescent-reflectorizanta, iar bicicleta nu avea nici un fel de sistem de iluminare.In urma impactului a rezultat decesul pietonului, cadavrul acestuia fiind transportat la morga Spitalului Orasenesc Gura Humorului in vederea efectuarii necropsiei. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat, fiind condus la Spitalul Orasenesc Gura Humorului pentru a i se recolta probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "ucidere din culpa", cercetarile fiind continuate de Compartimentului Rutier din cadrul Politiei Orasului Gura Humorului, cauza urmand a fi solutionata procedural.