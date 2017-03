Un barbat din Partestii de Jos s-a urcat beat la volan si a avariat o masina. Era atat de beat incat nu a putut sufla in aparatul etilotest

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a poseda permis de conducere" si "conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.

Un barbat s-a urcat la volan beat si fara permis si a avariat un autotuirsm parcat. Sectia 10 Politie Rurala Gura Humorului, a fost sesizata, duminica, despre faptul ca, pe raza satului Partestii de Jos, a avut loc o tamponare intre doua autoturisme. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, duminica, in jurul orei 19.20, in timp ce conducea autoturismul pe raza comunei Partestii de Jos, un localnic de 38 de ani, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a tamponat un autoturism stationat in fata unui magazin din localitate. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Intrucat emana halena alcoolica, politistii i-au solicitat conducatorului auto sa se supuna testului cu aparatul etilotest, insa acest lucru nu s-a putut realiza, motiv pentru care, a fost condus la spital, unde, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a poseda permis de conducere" si "conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.