Un barbat din Poiana Stampei a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a incendiat o magazie

Miercuri barbatul urmeaza sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.

Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a incendiat o magazie. I.P.J. Suceava a fost sesizat prin "S.N.U.A.U. 112" despre faptul ca, un barbat de 28 de ani, din satul Dornisoara, comuna Poiana Stampei, a dat foc magaziei imobilului in care locuieste. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, marti, pe fondul unui conflict spontan izbucnit cu concubina sa de 23 de ani, din comuna Poiana Stampei, barbatul a plecat la parintii sai din acelasi sat, iar la ora 18.45, a revenit si cu ajutorul unor hartii si cartoane, a dat foc unei magazii de lemne pe care el a construit-o, dupa care, a parasit locul faptei deplasandu-se la locuinta parintilor. Militarii Detasamentului de Pompieri Vatra Dornei au intervenit cu o autospeciala cu apa si spuma si o ambulanta SMURD pentru localizarea si lichidarea incendiului.In momentul incendierii magaziei, in casa din imediata apropiere se afla concubina barbatului si fiica lor minora de 2 ani. Pe timpul interventiei, pompierii paramedici SMURD au acordat primul ajutor concubinei barbatului si unei tanare de 18 ani au suferit atacuri de panica. Ulterior, acestea au refuzat transportul la spital. Au ars magazia pe o suprafata de 12 metri patrati si circa 2 metri cubi lemn de foc. Pompierii au salvat casa de locuit. Suspectul a fost retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava sub aspectul comiterii infractiunii de "distrugere prin incendiere", urmand ca, miercuri, sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Vatra Dornei, cu propuneri de masuri preventive.