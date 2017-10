Un barbat din Poiana Stampei s-a intors de la munca din Irlanda si a disparut. A fost gasit dupa aproape doua luni mort pe malul raului Dorna

Politistii vor sa stabileasca circumstantele in care s-a produs decesul, luand in calcul orice varianta.

Un barbat din Poiana Stampei s-a intors de la munca din strainatate si a disparut dupa nunta unui amic. Acesta a fost gasit fara suflare luni seara, pe malul raului Dorna, in comuna Poiana Stampei. Descoperirea macabra a fost facuta de un trecator care a sunat la 112. Politistii ajunsi la fata locului au constatat ca trupul era in stare de descompunere iar hainele erau imbibate cu apa si noroi. In urma examinarii acestora, asupra cadavrului a fost gasita cartea de identitate a localnicului Ilie Pascu, de 36 ani. In urma investigatiilor efectuate, s-a stabilit faptul ca barbatul a lucrat in cursul acestui an ca muncitor necalificat in Irlanda, la sfarsitul lunii august a revenit in comuna Poiana Stampei si a participat la nunta unui amic iar bunurile personale le-a lasat intr-o anexa a casei parintilor sai, nelocuita. Barbatul obisnuia sa isi viziteze rudele de pe raza comunei Poiana Stampei, manifestandu-si aceasta intentie si la data de 14 august, cand a fost vazut ultima oara.Tot in urma verificarilor efectuate, intr-o anexa a casei nelocuite a victimei au fost gasite bunurile acestuia, respectiv suma de 100 euro si 108 lei, precum si telefonul mobil. Pascu Ilie nu era casatorit, nu vea copii si era cunoscut ca fiind consumator de bauturi alcoolice. Politistii vor sa stabileasca circumstantele in care s-a produs decesul, luand in calcul orice varianta.