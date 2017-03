Utilajul, in valoare de aproximativ 8.000 lei, a fost recuperat. Acesta apartine unei societati comerciale din judetul Neamt, care efectua lucrari pe raza municipiului Suceava.

Un barbat din Prahova a furat un compactor din curtea unei locuinte din muncipiul Suceava. Politistii Biroului Investigatii Criminale au reusit miercuri sa identifice persoana care, in data de 20 martie, a furat un compactor din curtea unei locuinte de pe strada Armeneasca din municipiul Suceava. Utilajul apartinea unei societati comerciale din judetul Neamt si era folosit la lucrari pe raza municipiului. Hotul este un barbat de 41 de ani din judetul Prahova, angajatul unei firme care executa lucrari in zona respectiva. Bunul sustras, in valoare de circa 8.000 lei, a fost recuperat si restituit partii vatamate, dosarul penal urmand sa fie solutionat procedural.