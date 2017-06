In urma accidentului un minor de noua ani a fost ranit.

Un barbat din Radauti a adormit la volan si s-a izbit cu masina in doi parapeti din beton.Luni, in jurul orei 17.10, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17A, din comuna Vatra Moldovitei, un barbat de 65 de ani, din municipiul Radauti, a adormit la volan, moment in care, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu doi parapeti din beton.In urma accidentului, un minor de noua ani, din aceeasi localitate, pasager in autoturism, a suferit leziuni minore, fiindu-i acordate ingrijiri medicale la fata locului de catre un echipaj medical. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.