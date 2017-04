Totodata, in urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto.

Un barbat din Radauti a intrat cu masina intr-un gard. Era atat de beat, incat nu a putut sufla in etilotest. Marti, ora 13.40, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2E, in comuna Arbore, un barbat de 32 de ani, din municipiul Radauti, aflat in stare de ebrietate, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a parasit partea carosabila, lovind gardul unui imobil.In urma impactului, a rezultat ranirea usoara a conducatorului auto, avarierea autoturismului si a gardului imobilului. Din cauza starii de ebrietate in care se afla, barbatul de 32 de ani, nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, insa, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Totodata, in urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de catre o persoana care nu poseda permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.