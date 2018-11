Un barbat din Radauti si-a pierdut viata intr-un accident rutier produs pe raza judetului Cluj FOTO

Un barbat de 45 de ani, din municipiul Radauti, si-a pierdut viata intr-un grav accident rutier. Tragedia a avut loc in noaptea de luni spre marti pe DN 1C, pe raza localitatii Fundatura, din judetul Cluj. Radauteanul, in timp ce conducea o autoutilitara, din cauza oboselii, a adormit la volan, a patruns pe contrasens, unde a intrat intr-o autoutilitara, condusa de un barbat de 47 de ani, din Bucuresti. In urma impactului foarte puternic radauteanul a fost grav ranit. La fata locului au ajuns pompierii cu o autospeciala de descarcerare dar si mai multe echipaje medicale. Barbatul a fost extras din masina si cadrele medicale au inceput manevrele de resuscitare. Din nefericire, radauteanul nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decesul.