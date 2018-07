Un barbat din Rasca a fost gasit spanzurat intr-o anexa a locuintei

Un barbat de 52 de ani, din comuna Rasca, a fost gasit spanzurat intr-o anexa a locuintei. Concubina acestuia a fost cea care l-a gasit. Duminica dimineata, femeia, vazand ca barbatul nu se afla in casa, a mers in sura, unde l-a gasit pe acesta spanzurat de o grinda de sustinere a acoperisului. Femeia a sunat imediat la 112 si la fata locului a ajuns o ambulanta. Din nefericire, cadrele medicale nu au putut face nimic pentru barbat, fiind declarat decesul. Trupul neinsufletit al acestuia a fost transportat la morga Spitalului Municipal Falticeni, in vederea efectuarii autopsiei.