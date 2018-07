Un barbat din Sadova si-a pierdut viata, dupa ce i s-a facut rau si a cazut intr-un parau

Un barbat de 53 de ani, din comuna Sadova, si-a pierdut viata dupa ce i s-a facut rau si a cazut intr-un parau din localitate. Duminica, in jurul orei 14.00, acesta a fost gasit decedat de o ruda in albia parului Sadova. Barbatul in timp ce se deplasa spre casa a vrut sa traverseze un pod din lemn, fara mana curenta, cale de acces spre locuinta. La un moment dat, acesta a facut o criza de epilepsie si a cazut in albia parului, de la o inaltime de aproximativ doi metri. Ruda care l-a gasit a sunat la 112. La fata locului au ajuns politistii si un echipaj de amblanta. Cadrele medicale au constatat decesul persoanei. Trupul neinsufletit a fost transportat la morga, in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzelor producerii decesului. Rudele barbatului spun ca acesta consuma frecvent bauturi alcoolice si suferea de epilepsie. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.