Un barbat din Salcea a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de un autoturism

In cursul zilei de joi trei persoane au fost ranite in accidente rutiere.

Un barbat de 64 de ani, din orasul Salcea, ajuns la spital dupa ce a fost lovit de un autoturism. Accidentul a avut loc pe strada Victoriei, din orasul Salcea, joi seara. Un tanar de 25 de ani, din municipiul Suceava, a surprins si accidentat un localnic de 64 de ani, angajat in traversarea drumului prin loc nepermis si fara sa se asigure. Victima a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru conducatorul auto si de 0,48 mg/l alcool pur in aerul expirat, pentru pieton, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Un alt accident rutier a avut loc pe Aleea Comerciantilor, din municipiul Suceava. In timp ce efectua manevra de mers inapoi cu autoturismul, un localnic de 32 de ani nu s-a asigurat corespunzator, ocazie cu care a acrosat si accidentat un barbat de 87 de ani din aceeasi localitate, care se deplasa, in calitate de pieton, pe alee. Victima a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Joi dimineata, in timp ce conducea autoturismul pe B-dul George Enescu din municipiul Suceava, un tanar de 20 de ani, din comuna Scheia, a surprins si accidentat o femeie de 25 de ani, din comuna Udesti care, in calitate de pieton, s-a angajat in traversarea strazii in mod neregulamentar. In urma accidentului tanara a fost ranita si a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.