Un barbat din Salcea, disparut de trei zile. Acesta este cautat de politisti si de familie. Ioan David, de 69 de ani, in data de 17 noiembrie, a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit. Semnalmente: 1,70 m inaltime, fata rotunda, inceput de calvitie, par grizonat, tuns scurt, nas mare si carn, paralizat la mana stanga. Nu se cunoaste cu exactitate cu ce era imbracat la data disparitiei, dar este posibil sa poarte urmatoarele articole de imbracaminte: o pereche de pantaloni de trening de culoare rosie sau o pereche de pantaloni de stofa de culoare gri, un pulover de culoare gri, o haina scurta din piele de culoare maro, pe cap o palarie de culoare neagra, iar in picioare pantofi maro. Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.