Un barbat din Scheia a murit dupa ce s-a intors de la o inmormantare

Un barbat de 64 de ani, din comuna Scheia, a murit dupa ce s-a intors de la o inmormantare. Joi, in jurul orei 18.00, acesta a ajuns acasa si a intrat in baie sa faca dus, fara a acuza nici un fel de durere. Dupa ceva timp, fiica acestuia, care locuieste impreuna cu tatal sau, a observat ca barbatul nu mai iese din baie si nici nu raspunde atunci cand este strigat, motiv pentru care a intrat in baie. Aceasta l-a gasit pe tatal sau cazut, observand ca barbatul nu mai respira, motiv pentru care a solicitat prezenta unui echipaj medical. La fata locului a ajuns un echipaj SMURD, care a executat manevre de resuscitare, dupa care l-a transportat pe barbat la UPU Suceava. La spital s-a constatat decesul acestuia. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga in vederea efectuarii necropsiei si stabilirea cauzei decesului.