Un barbat din Scheia a murit in urma impactului violent dintre un autoturism si o autoutilitara VIDEO

Un barbat de 64 de ani, din comuna Scheia, a murit in urma impactului violent dintre un autoturism si o autoutilitara. Accidentul a avut loc, marti dupa-amiaza, pe DN 17, pe raza localitatii Muresenii Birgaului. Autoturismul suceveanului a patruns pe contrasens unde a intrat in coliziune frontala cu o autoutilitara, condusa de un tanar de 23 de ani, din Galatii Bistritei. In urma accidentului barbatul de 64 de ani a ramas incarcerat. La fata locului a intervenit o echipa de descarcerare din cadrul ISU Bistrita-Nasaud. Victima a fost scoasa de pompieri dintre fiarele contorsionate si predata echipajelor medicale. In ciuda eforturilor medicilor barbatul nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decesul. Soferul autoutilitarei a fost ranit si el, insa usor. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele exacte ale producerii accidentului. Potrivit bistriteanul.ro, suceveanul cumparase astazi masina, de la cineva din Rebrisoara, si se indrepta spre casa, in judetul Suceava.

sursa foto-video bistriteanul.ro