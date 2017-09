Un barbat din Scheia s-a rasturnat cu motociclul pe un camp dupa ce s-a angajat intr-o depasire neregulamentara

In urma accidentului barbatul a fost ranit. Acesta a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava.

Un barbat din Scheia s-a rasturnat cu motociclul pe un camp. Joi, ora 17.35, in timp ce conducea motociclul pe DN 2, in afara localitatii Bunesti, un barbat de 48 de ani, din comuna Scheia, s-a angajat in depasirea neregulamentara a autoturismului condus de un barbat de 44 de ani, din comuna Baia, in zona de actiune a indicatorului "Depasirea interzisa" si fara sa pastreze o distanta laterala suficienta fata de acesta, i-a acrosat oglinda. Barbatul de 48 de ani a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit partea carosabila si a cazut pe un camp din apropiere. In urma accidentului, a rezultat ranirea usoara a acestuia. Barbatul a fost transportat la spital. Cei doi conducatori de vehicule au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.