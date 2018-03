La vederea autospecialei de politie, barbatul a virat imediat la stanga si a oprit pe podetul unui imobil.

Un barbat din Serbauti a urcat la volan dupa ce a baut trei beri.Luni, in jurul orei 23.00, in timp ce executa activitati de patrulare pe DJ 209D din comuna Serbauti, o patrula din cadrul Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti, a observat autoturismul inmatriculat in strainatate al carui conducator auto, la vederea autospecialei de politie, a virat imediat la stanga si a oprit pe podetul unui imobil. Conducatorul auto a fost identificat de oamenii legii ca fiind un localnic de 39 de ani, care emana halena alcoolica si care a declarat faptul ca, inainte de a conduce autoturismul, a consumat trei beri la un bar din localitate. In aceste imprejurari, s-a procedat la testarea cu aparatul etilotest a conducatorului auto, insa aceasta nu s-a putut efectua pana la final, deoarece cel in cauza a refuzat, fapt pentru care, a fost condus la spital, unde, a refuzat si prelevarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "refuzul sau sustragerea conducatorului unui vehicul de a se supune prelevarii de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei", ce va fi solutionat procedural.